Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Hornets zeigen zum Auftakt zwei Gesichter

Zweibrückens Neuzugang Michael Morrissey, hier gegen Mannheims Marvin Maginot, hat in seinen beiden ersten Pflichtspielen für die Hornets zwei Treffer beigesteuert. Foto: Martin Wittenmeier

Hügelsheim/Zweibrücken Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat seinen Doppelspieltag zum Saisonauftakt mit einem Sieg und einer Niederlage beendet. Dem 4:8 am Samstag in Hügelsheim ließ das Team von Trainer Ralf Wolf am Sonntag vor eigenem Publikum ein klares 11:0 gegen Mannheim folgen.

Zwei unterschiedliche Gesichter hat der EHC Zweibrücken zum Saisonauftakt in der Eishockey-Regionalliga Südwest gezeigt. Und seinem Trainer Ralf Wolf damit nur ein halbes nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht. Statt der erhofften sechs sammelte sein Team am Doppelspieltag drei Zähler. Denn zunächst unterlagen die Hornets am Samstag beim ESC Hügelsheim mit 4:8 (1:2/1:5/2:1), im ersten Heimspiel am Sonntagabend folgte ein deutlicher 11:0-Erfolg (4:0/3:0/4:0) gegen die Mad Dogs aus Mannheim. „Am Samstag sind wir für unsere Fehler bestraft worden“, blickt der Coach auf die Partie im Baden Airpark zurück, „aber wir haben gegen Mannheim die entsprechende Reaktion gezeigt und uns eindrucksvoll zurückgemeldet“.

Eigentlich sei es auch beim Start in Hügelsheim „kein wirklich schlechtes Spiel von uns gewesen“, sagt Wolf und fügt an: „Die haben es gut gemacht.“ Bei seiner Mannschaft habe es hingegen noch den einen oder anderen Abstimmungsfehler gegeben. Bei denen sich schon auch die wenige Eiszeit in der Vorbereitung bemerkbar machte. Der ESC hatte „den Vorteil, früh aus einer Führung heraus agieren zu können“, erklärt der EHCZ-Trainer. Zwar hatte Frederic Hellmann die Zweibrücker nach zehn Minuten sogar in Font gebracht. Aber die Baden Rhinos drehten die Partie durch einen Doppelpack von Daniel Steinke (12./16.) sehr schnell. „Da waren wir unachtsam. Da hat noch nicht alles gepasst in der Verteidigung“, hadert Wolf. „Das lässt sich auch so ein bisschen auf die fehlende Spielpraxis zurückführen.“ Mit dem knappen Vorsprung der Hausherren ging es in den zweiten Abschnitt.

Dort lief es dann so gar nicht nach dem Geschmack der Hornets. Dem 3:1 durch Deniz Friedberger (24.) ließ Zweibrücken zwar den Anschluss durch Neuzugang Michael Morrissey folgen (28.). Danach allerdings baute der ESC den Vorsprung durch Denis Majewski (33.), Noah Nijenhuis (33.) sowie zweimal Tanner Ferreira (36., 40.) auf 7:2 aus. „Wir haben versucht, die Fehler in der Defensive in der Offensive wettzumachen. Wir wollten Druck machen und hatten auch Möglichkeiten“, erklärt der EHCZ-Coach. „Wir haben alles nach vorne geworfen, was geht – und sind dann böse ausgekontert worden.“ Durch Puckverluste im eigenen Spielaufbau liefen die Gäste immer wieder in Konter. „Einmal haben wir in Überzahl die Scheibe verloren“, ärgert sich Wolf. Beim fünften Gegentreffer kam Nijenhuis von der Strafbank, bekam schnell den Pass und lief alleine auf das Tor zu. „Das waren Nackenschläge, von denen wir uns zu erholen versucht haben. Aber dann steht es 5:2 und dir läuft die Zeit weg. Es ist dann schwierig geworden, nochmal nachzulegen.“

Im Schlussdrittel haben sich die Zweibrücker dennoch vorgenommen, weiter Gas zu geben und so aufzutreten, als würde es noch 0:0 stehen. „In Anbetracht unserer Vorbereitung mussten wir zumindest die Eiszeit bestmöglich nutzen.“ Die letzten 20 Minuten gingen dann auch mit 2:1 an die Hornets. Dustin Bauscher (43.) und Erik Betzold verkürzten – bei einem weiteren Gegentreffer von Maxim Engel (57.). „Hügelsheim hat bei dem Spielstand aber sicher auch nicht mehr voll dagegen gehalten“, schätzt Ralf Wolf. Nach der „ärgerlichen“ Niederlage sei es nun vor allem wichtig gewesen, „die Erkenntnisse, die wir aus den Fehlern gezogen haben, die zu den Gegentreffern führten“, anzusprechen. „Wir wissen, dass wir die abstellen müssen“, betont der 43-Jährige.

Keine 24 Stunden später hat seine Mannschaft gegen die Mad Dogs dann schon „ein ganz anderes Gesicht gezeigt“. Trotz der kurzen Pause zwischen den Spielen sei diese „erstaunlich frisch“ aufgetreten. „Wir konnten gut mit den Mannheimern umgehen. Wir haben die Sachen, die wir am Samstag noch falsch gemacht haben, besser gemacht“, erzählt Wolf. Allerdings sei der Hornets-Coach auch überrascht von dem Auftreten des Gegners gewesen. „Ich dachte, die wären schon weiter. Die sind schon lange auf dem Eis. Sie haben einen Torwart bekommen, der in Amerika auf einem College gespielt hat. Das hat sich auf dem Papier alles – ich will nicht sagen angsteinflößender – angehört. Aber die haben damit schon aufhorchen lassen.“