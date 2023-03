EHC Zweibrücken erkämpft Regionalliga-Titel Die Hornets sind Meister!

Die Ice-Arena tobt, Spieler auf dem Eis und Fans auf den Rängen liegen sich in den Armen. Der EHC Zweibrücken hat sich tatsächlich die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Südwest gesichert! Zum zweiten Mal nach 2017. Der Jubel kannte nach dem 4:2 (2:0/2:2/0:0)-Erfolg im alles entscheidenden fünften Duell des Playoff-Finals gegen Top-Titelanwärter Stuttgarter EC am Sonntagabend keine Grenzen. Nach dem erneuten Dämpfer bei den Rebels am Freitag, als die Hornets in der Verlängerung mit 5:6 unterlagen gab die Mannschaft von Meistertrainer Ralf Wolf in dem Finalkrimi einmal mehr die richtige Antwort.