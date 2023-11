Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Vom Liga-Alltag in die „Champions League“

Bei dem Vorhaben mithelfen, die Hügelsheimer nun zum dritten Mal in dieser Runde zu bezwingen, kann dieser also noch nicht. In den beiden ersten Duellen zwischen dem ESC und dem EHC ging der ungeschlagene Spitzenreiter beim 4:1 auswärts und beim knappen 7:5 in Zweibrücken beide Male als Sieger vom Eis. „Man hat schon gesehen, dass sie sich immer besser auf uns einstellen“, erwartet Wolf auch dieses Mal eine harte Gegenwehr. Zudem sei der ESC in seinem letzten Spiel gegen Bietigheim ohne Strafzeiten durchgekommen, weshalb Wolf schätzt, „dass sie da an ihrer Disziplin gearbeitet haben. Das war in unserer letzten Begegnung ein Knackpunkt: Sie haben gegen uns die Überzahltore kassiert.“. Der 44-Jährige geht davon aus, dass sie „sehr konzentriert und diszipliniert“ in die dritte Partie gegen sein Team gehen werden.„Die sind sehr ausgeglichen, haben drei ausbalancierte Reihen, die ungefähr gleichstark sind. Sie haben auch viele verschiedene Torschützen“, zählt Wolf weitere Stärken der Rhinos auf: „Sie versuchen immer, mit einem gewissen System zu agieren. Da sind wir in der Vergangenheit ganz gut damit zurechtgekommen.“ Der EHC müsse schauen, dass er „an die Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen kann. Wir wissen, wie wir gegen Hügelsheim spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Jetzt geht es darum, das aufs Eis zu bringen“, betont Wolf. Damit die Hornets dann mit einem Erfolg im Rücken am Sonntag in das erste „Champions-League-Spiel“ der Saison gehen können.