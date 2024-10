Eishockeyclub Zweibrücken Starke Offensive ausschlaggebend für den Sieg

Vor 145 Zuschauern in der Halle Nord der SAP-Arena waren die Zweibrücker am Samstagabend richtig gut in die Partie reingekommen. „Zu Beginn waren wir überraschend stark. Da hat alles funktioniert und die Mechanismen haben gegriffen. Wir haben die Tore gemacht und hatten die Mannheimer voll im Griff“, erklärt Wolf. Neuzugang Michael Outzen feierte nach guten Auftritten in der Vorbereitung auch in seinem ersten Pflichtspiel für die Hornets einen guten Einstand. Der 25-jährige US-Amerikaner traf nach gut drei Minuten auf Zuspiel des zweiten neuen Kontingentspielers Nicolas Herringer zur frühen Führung der Gäste. Rund sechs Minuten später erhöhte Fabian Fellhauer auf 2:0 (10.) und Simon Klemmer legte kurz darauf nach Vorlage von Kapitän Stephen Brüstle und Michael Outzen in Überzahl das 3:0 (12.) nach. Alles lief nach Plan.