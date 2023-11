Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Mit dem Glück des Tabellenführers

Im zweiten Abschnitt war es dann vorbei mit der Abtastphase. Schnell schlugen die Hornets durch Simon Klemmer erstmals zu. Nach Vorarbeit von Albert Washco und Claudio Schreyer traf er nur 42 Sekunden nach Wiederbeginn zum 1:0 der Gäste. „Da haben wir derzeit auch ein bisschen das Glück des Tabellenführers, dass wir in solchen Situationen direkt mit Anpfiff in Führung gehen.“ Nur vier Minuten später war Maximilian Dörr mit dem Treffer zum 2:0 (25.) zur Stelle. „Da hatten wir augenscheinlich erstmal einen komfortablen 2:0-Vorsprung. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt eigentlich sehr positiv bei mir“, erzählt Wolf von dem folgenden Auf und Ab der Gefühle. Denn nach einem eigenen Bulli-Gewinn machten seine Schützlinge einen Fehler im Aufbauspiel und legten dem Heilbronner Stefano Rupp „durch einen Fehlpass die Scheibe schön auf“. Dieser nahm das dankend an und verkürzte auf 1:2 (34.). „Kleiner Fehler, große Wirkung“, betont Wolf, wie schnell es dann in dem Sport auch gehen kann. Die Eisbären hätten nun Lunte gerochen und den Glauben entwickelt, dass etwas zu holen ist gegen den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter.