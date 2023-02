Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Gleich mehrere Trümpfe ausgespielt

Die Zweibrücker Leon Kremer (links) und Maximilian Dörr (rechts) behaupten sich gegen Heilbronns Stefano Rupp. Durch den 4:1-Erfolg im dritten Halbfinal-Duell haben sich die Hornets einen Matchball zum Einzug ins Playoff-Finale erspielt. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der EHC Zweibrücken hat sich durch das 4:1 im dritten Halbfinal-Duell gegen Heilbronn den Matchball zum Einzug ins Playoff-Finale der Eishockey-Regionalliga Südwest erkämpft. Mit großer Variabilität im Angriff, aber vor allem einer mannschaftlich geschlossenen Defensivarbeit.

Lange war es wieder eine enge Kiste. Letztlich aber sicherte sich der EHC Zweibrücken durch den 4:1 (1:0/1:1/2:0)-Erfolg am Sonntagabend in einem Geduldsspiel gegen den Heilbronner EC den Matchball zum Einzug ins Playoff-Finale der Eishockey-Regionalliga Südwest. Den die Hornets bereits im nächsten Auswärtsmatch an diesem Freitag bei den Eisbären verwandeln könnten.

Mit dem Sieg vor 818 Zuschauern in eigener Halle sind die Zweibrücker in der „Best-of-Five“-Halbfinalserie nicht nur mit 2:1 in Führung gegangen, die Mannschaft von Trainer Ralf Wolf hat damit auch die herbe Niederlage der Vorwoche bei den Eisbären wieder wettgemacht. Eine Niederlage, die nicht spurlos an seinem Team vorbeigegangen war. „Da hatten wir schon dran zu knabbern“, gibt der Hornets-Coach zu. „Man verliert generell nicht gerne. Aber diese Art und Weise, das ist schon mit das bitterste, was es im Hockeysport gibt. Wenn man Sekunden vor Schluss noch führt und dann in der Overtime den Gegentreffer kassiert.“ Nach diesem Rückschlag sei seine Mannschaft ein bisschen näher zusammengerückt. „Man bespricht die einzelnen Fehler viel intensiver. In den Playoff-Spielen entscheiden Kleinigkeiten, das ist schon ein anderes Niveau als in der Hauptrunde – und du musst aus solchen Niederlagen dann die richtigen Schlüsse ziehen.“

Das scheint der 43-Jährige zusammen mit seiner Mannschaft getan zu haben. Obwohl auch das dritte Halbfinal-Duell wieder „bis zum Schluss spannend“ blieb. „Beide Mannschaften haben sehr konzentriert gespielt, keiner wollte Fehler machen“, erklärt Wolf. Spieler und Fans brauchten Geduld. „Gott sei Dank“ konnte sein Team dann nach gut 16 Minuten durch Tim Essig in Führung gehen. „Das war schon wichtig“, freute sich der EHC-Coach, dass seine Mannschaft erstmals in dieser Runde gegen die Eisbären nicht in Rückstand geraten war. „Ein bisschen überschattet“ ist das Duell allerdings von einer Verletzung des starken Heilbronners Marco Haas im Anfangsdrittel gewesen, der nach knapp zehn Minuten mit Knieproblemen vom Eis musste. Zweibrückens Fabian Fellhauer kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Beinstellens. „Ich hoffe, dass es nur eine Bänderdehnung und nichts Schlimmeres ist“, sagt Wolf.

Dessen Team im zweiten Durchgang dann durch Jaroslav Adolf zum 2:0 nachlegte (27.). Eine klare Angelegenheit für die Hausherren wurde es dennoch nicht. Zwar sei seine Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute voll dagewesen, „aber wir wussten immer, dass Heilbronn bis zur letzten Sekunde gefährlich werden kann“. Und so verkürzten die Gäste, die auch dank ihres starken Schlussmanns Mathias Stefanka im Spiel blieben, kurz vor Ende des zweiten Abschnitts durch Moritz Kuen auch auf 1:2 (38.). „Das war ein bisschen unglücklich, da haben wir das Ding verstolpert.“ Ansonsten habe EHC-Goalie Viktor Lust als starker Rückhalt aber alles gehalten, was aufs Tor kam. Insgesamt hätten die Zweibrücker das Glück der langen Bank gehabt. „Wir konnten schauen, dass die Last für den Einzelnen nicht zu hoch wird“, erklärt der Hornets-Coach eine Zutat des Erfolgsrezepts von Sonntag.

Mit der knappen 2:1-Führung der Hornets ging es ins Schlussdrittel. In dem es zunehmend hitziger wurde. „Aus meiner Sicht hatten wir nicht viel damit zu tun. Da sind vielleicht die Emotionen ein bisschen übergekocht. Aber das ist normal, es geht hier um viel“, sagt der EHC-Trainer, der dann „ein ganz wichtiges Überzahltor“ von Marco Trenholm, der den Puck unter die Latte knallte, zum 3:1 (47.) mit ansehen durfte. Erst mit Trenholms zweitem Treffer 48 Sekunden vor dem Ende zum 4:1 (60.) fiel allerdings die Anspannung ab. Und beim Blick auf die Torschützen zeigt sich einmal mehr die Variabilität der Hornets im Angriff. Treffen Topscorer wie Michael Morrissey, Maximilian Dörr, Justin Grillo oder Claudio Schreyer nicht, schlagen eben andere Spieler zu. „Das ist schon unglaublich. Das ist ein Trumpf, den wir derzeit haben“, weiß auch Wolf.

Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg lag am Sonntag aber auch in der Defensivarbeit. Das gesamte Team habe hier seinen Teil dazu beigetragen. „Die Defensive beginnt vorne mit dem ersten Stürmer. Das haben wir im Training intensiviert, nochmal verinnerlicht, dass hier jeder seine Aufgabe hat. Das haben wir gut gemacht.“ Und so mussten die Zweibrücker dieses Mal auch nur einen Gegentreffer hinnehmen. „Wir haben in dem Bereich aber immer noch Potenzial“, betont Wolf und fügt an: „Es wird der Schlüssel sein, dass wir richtig zustellen, wenn der Gegner die Scheibe hat. Um dann schnell wieder in die Offensive reinzukommen.“

Bestmöglich umsetzen wollen die Zweibrücker das gleich am Freitagabend ab 20 Uhr in der vierten Halbfinal-Partie in Heilbronn wieder. In dem die Hornets mit einem weiteren Sieg gegen den amtierenden Meister das Finalticket lösen könnten. Fehlen werden dem Gastgeber dabei neben dem wohl ausfallenden Haas auch Artem Klein, der kurz vor Schluss wegen Meckerns eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhielt. Sollten die Eisbären jedoch in der Serie zum 2:2 ausgleichen, kommt es am Sonntag (19 Uhr) in Zweibrücken zum alles entscheidenden Duell um den Einzug in die Endspielserie. „Wenn wir kompakt auftreten und an das letzte Spiel anknüpfen, dann denke ich, dass wir am Freitag auch dort erfolgreich sein können“, sagt Wolf. „Aber Heilbronn wird mit Sicherheit nicht aufgeben. Das wird noch eine ganz heiße Kiste.“