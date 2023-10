Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Kein Grund, die Zügel locker zu lassen

Anders als es das Endergebnis vermuten lässt, lieferten sich die Rhinos und die Hornets auch am Samstag vor den 550 Zuschauern im Baden-Airpark lange einen engen Schlagabtausch. „Es war nicht so ein klares Ding“, gibt Wolf zu. Es dauerte über 18 Minuten, bis Simon Klemmer, der in der vergangenen Runde noch für den ESC auflief, die Gäste auf Zuspiel von Albert Washco mit 1:0 in Führung brachte. Nach dem schnellen 0:4-Rückstand zur ersten Drittelpause in der Vorwoche zuhause gegen Heilbronn „haben wir dieses Mal zunächst konzentrierter in der Defensive gestanden, waren eher abwartend“, erklärt der EHC-Coach. „Wir wussten, dass wir unsere Chancen kriegen werden. Es ging aber vorrangig darum, erstmal keinen Gegentreffer zu bekommen.“ Gerade gegen Hügelsheim werde es schwer, einem Rückstand hinterherzulaufen. Und der Plan der Zweibrücker ging auf. „Konsequent und geduldig“ habe sein Team auf die Möglichkeiten gewartet und diese schließlich genutzt. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die erste Drittelpause.