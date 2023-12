Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Den Weihnachtsbraten schon vor den Feiertagen abtrainiert

Ein schön gemütliches Ausklingenlassen des so erfolgreichen Jahres ist für die Spieler des EHC Zweibrücken in dieser Woche noch nicht drin. Kurz vor Heiligabend steht für den Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga Südwest am Freitag, 19 Uhr, gegen den EKU Mannheim in eigener Halle noch das letzte Spiel in 2023 an. Und in den abschließenden Trainingseinheiten hatte Trainer Ralf Wolf seine Kufencracks noch einmal richtig schwitzen lassen.