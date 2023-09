Hornets-Goalie Steven Teucke sagt Tschüss „Eishockey war immer die Konstante in meinem Leben“

Und so hat Steven Teucke bereits mit 15, 16 seine erste Saison bei den Aktiven absolvieren dürfen. „Damals war ich zunächst Backup von Vladi Kastargin. Das war gleich die erste Runde nach dem Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg.“ Da er schon in der Meistersaison im Aktiventraining dabei war, durfte „der kleine Junior Steven“ auch schon mit den Großen den Titel feiern. „Das war was Besonderes.“ Die ersten Einsätze hat er dann in der darauffolgenden Saison bekommen. Ganz genau kann sich der Zweibrücker noch an sein erstes Aktivenspiel erinnern. In der Relegation gegen eine Pforzheimer Truppe „haben mir bei den ersten Scheiben, die auch nur in meine Richtung kamen, so die Beine gezittert“. Doch der erste Puck, den er tatsächlich halten musste, kam ausgerechnet von einem eigenen Mitspieler. „Bernd Hartfelder hat die Scheibe passen wollen, traf sie aber nicht gescheit und sie wäre fast zurück ins kurze Eck geflogen. Im Halbspagat konnte ich den Puck aus Reflex gerade noch so raustreten“, erzählt Teucke, als wäre es erst gestern gewesen. „Und so locker Bernd dann ist in solch einer Situation, grinst einfach und ruft: ‚Huch, sorry!‘, während ich fast einen Herzinfarkt bekommen hätte.“