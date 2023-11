Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken „Die Spiele sind in keinster Weise unattraktiv“

Weniger positiv stimmen Rehfeld allerdings die Zuschauerzahlen bei den Heimpartien. „Es ist ähnlich wie im Vorjahr – wenig gut bislang“, erklärt er. Der Schnitt in den bisherigen vier Spielen in eigener Halle liegt bei rund 450. Die meisten waren mit 560 Fans beim letzten Match gegen den ESC Hügelsheim in der Ice-Arena. „Das müssen wir in den Playoffs alles wieder rausholen“, zeigt sich Rehfeld zuversichtlich, dass spätestens dann die Halle wieder voll sein wird. „Aber das macht uns jetzt schon Kopfzerbrechen. Die Frage, woran es liegt“, erklärt der sportliche Leiter offen. Ob am Marketing oder den Eintrittspreisen, die die Zweibrücker allerdings nicht erhöht haben im Vergleich zur vergangenen Saison. „Und in Hügelsheim saßen kürzlich gegen Mannheim über 700 Fans bei höheren Ticketpreisen in der Halle“, ist Rehfeld etwas ratlos. Woran es auf keinen Fall hängen könne, „sind die sportlichen Leistungen. Die sind der Hammer. Die Zuschauer bekommen in jedem Heimspiel etwas geboten, das waren alles geile Duelle – etwa gegen Heilbronn, als wir 0:4 hinten lagen und das Ding noch drehten.“ Ob es aber doch die wenig attraktive, mit nur fünf Teams ausgestattete Liga sein könnte, in der allein in der Hauptrunde jeder Club fünf Mal auf jeden anderen trifft? „Die Spiele sind in keinster Weise unattraktiv“, betont Rehfeld jedoch. Das sehe auf dem Papier vielleicht so aus, aber „wie ich schon vor der Saison gesagt habe: Die Spiele sind alle geil und knapp“. Und allein, um Zweibrückens starken Kontingentspieler Albert Washco zu sehen, „müssten schon 200 Leute kommen“, hebt Thorsten Rehfeld den Ausnahmespieler hervor. Der US-Boy hat bislang in jedem Spiel für die Hornets mindestens einen Treffer erzielt und führt die Topscorer-Liste der Liga mit 30 Punkten (17 Tore, 13 Assists) vor dem Mannheimer Artem Klein an (22).