EHC Zweibrücken Trainer Ralf Wolf bleibt den Hornets erhalten

Der 44-Jährige, der das Amt im Januar 2020 von Terry Trenholm übernommen hatte, geht damit in seine fünfte Saison als Hornets-Coach. Nachdem Wolf in seiner letzten Aktivenrunde 2016/17 mit dem Club als Spieler den Titel in der Regionalliga Südwest gewann, gelang dem gebürtigen Schwaben dieses Meisterstück in der Saison 2022/23 auch als Trainer. Insgesamt stand „Pille“ in 92 Spielen beim EHCZ hinter der Bande. „Parallel zu seiner Aufgabe als Headcoach der Hornets, unterstützt er unsere Nachwuchstrainer im Training unserer Young Hornets“, schreibt der Verein weiter.