Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Claudio Schreyer sorgt für Freudensprünge bei den Hornets

Zweibrücken Eishockey: Der Top-Scorer kehrt zu den Zweibrückern zurück. Zudem möchte sich Jaroslav Adolf dem Regionalligisten anschließen.

Eine Adventsüberraschung hat der EHC Zweibrücken seinen Anhängern nicht nur mit dem 5:2-Sieg über Meisterschaftsfavorit Stuttgart beschert. Sondern auch mit der Meldung am Montagmorgen, dass Stürmer Claudio Schreyer künftig wieder für den Eishockey-Regionalligisten auflaufen wird. Der 30-Jährige war in den vergangenen Spielzeiten der Schlüsselspieler der Hornets. In 35 Partien war er an 69 Treffern beteiligt (29 Tore/40 Vorlagen). Aufgrund einer mehrmonatigen Fortbildung in Lübeck konnte er schon in der Vorsaison nicht mehr alle Spiele für den EHC bestreiten und entschied sich zu einem Wechsel zum CE Timmendorfer Strand, wo er in den vergangenen Monaten sieben Spiele bestritt, dabei zehn Tore schoss und sechs vorbereitete. So hat auch die dortige Mannschaft von Trainer Mitch Pohl Schreyer als einen „extrem wichtigen und charakterstarken Spieler“ zu schätzen gelernt, wie er in der Mitteilung der Hornets zitiert wird. „Jeder wünscht sich so einen menschlichen wie auch sportlich großen Spieler in seinem Team.“