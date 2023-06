Trainingscamp der Young Hornets in Heimat ihrer Coaches Spezielle Begegnungen auf und neben dem Eis

Für die 35 Nachwuchsspieler jagte in Trencin schließlich auch ein Highlight das nächste. „Zwei Mal täglich kamen die Kinder zu Eis- und je einmal zum Trockentraining zusammen“, erzählt Vodicka, der bereits zwei Tage früher – im Anhänger beladen mit allen Eishockeytaschen und Ausrüstung – in seine Heimat gereist war. Betreut wurden die kleinen Hornissen in den Einheiten vor Ort neben Vodicka von den Trainern Jozef Rekem, Reiner Lahm, Erstmannschafts-Meistercoach Ralf Wolf, Torwart Steven Teucke, Markus Theimer und Jan Krauß. „Für die Kinder war super angenehm, dass das Hotel direkt an die Marián-Gáborík-Eishalle angegliedert war“, erzählt Schwebius. „Gleich nach dem Frühstück einfach runter in die Kabine, anziehen und ab aufs Eis.“ In dem „schönen Bistro“ daneben konnten abends zudem alle beisammen sitzen und die Tage ausklingen lassen. „Wir hatten ja das Glück, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in dieser Zeit das Halbfinale und Finale spielte.“ Zusammen haben die Hornets den Endspiel-Einzug gefeiert. „Insgesamt war die Atmosphäre unter Kindern und Eltern einfach bombig.“