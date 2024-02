Playoffs Eishockey-Regionalliga Südwest Noch auf der Suche nach dem richtigem Schlüssel

„Es lief dann ja auch. Aber es ist sehr ärgerlich, dass wir versuchen, mit einem so geringen Aufwand wie nötig das Maximum herauszuholen. Das begreife ich nicht. Wir müssen vom ersten Bully an so spielen, wie wir es wirklich können“, betont Wolf, der das Duell am Samstag trotz Niederlage als das bessere bezeichnet. „Da war es von Anfang an eine sehr gute läuferische Leistung. Am Freitag hatten wir einfach das nötige Torglück.“ Zudem sei es auf heimischem Eis immer etwas leichter. „Da fühlen wir uns wohl, da funktioniert alles, da passen die Laufwege“, betont Wolf, wie wichtig der Heimvorteil in den Playoffs ist. Wäre nach dem dritten Duell am kommenden Freitag (20 Uhr) in Zweibrücken sowie dem vierten am Sonntag (17 Uhr) in Mannheim noch ein fünftes Spiel nötig, würde dieses am Sonntag, 10. März (19 Uhr), wieder in der Ice-Arena stattfinden. Doch dazu soll es gar nicht erst kommen.