37. Homburger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft : Einöd überrascht mit dem Hallentitel

Erbach Der Landesligist sichert sich die Homburger Stadtmeisterschaft nach Siebenmeterschießen im Finale gegen Schwarzenbach.

Zuvor sahen die gut 600 Zuschauer ab der Mittagszeit viele Treffer in den beiden Vorrundengruppen mit jeweils fünf Mannschaften, die um den Einzug in das Halbfinale kämpften. In der Gruppe eins war das Jägersburger Oberligateam der große Favorit. Der FSV, der mit einer weiteren Auswahl gleichzeitig beim Hallen-Masterqualifikationsturnier des SV Rohrbach am Start war, überzeugte in seinen Vorrundenspielen mit vier klaren Erfolgen als Gruppensieger. Einem 4:0 gegen die SG Erbach, folgte ein 8:3 gegen den A-Ligisten SV Bruchhof/Sanddorf. Auch gegen den SV Schwarzenbach ließen die Lila-Weißen, bei denen auch Trainer Christian Frank mitkickte, beim 3:0 nichts anbrennen. Gegen den SV Kirrberg taten sich die Jägersburger dann aber in ihrem letzten Gruppenspiel schwer, ehe sie sich schließlich mit 4:3 behaupteten. Schwarzenbach sicherte sich als Zweiter den Einzug in das Halbfinale Überraschend setzte sich A-Ligist SV Bruchhof-Sanddorf als Dritter in der Gruppe eins vor den höher gehandelten Landesligisten SG Erbach und SV Kirrberg durch.