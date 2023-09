Saisonstart für TV Homburg Eine starke Halbzeit war nicht genug

Am Ende war es dann doch ein deutliches Ergebnis. Im ersten Drittliga-Spiel unterlag der TV Homburg der HSG Krefeld-Niederrhein mit 28:36 (14:18) vor 600 Zuschauern in der Robert-Bosch-Schulsporthalle. Trotz der klaren Niederlage hatten die Handballer von Trainer Steffen Ecker eine gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit hatten sie die Gäste vom Niederrhein aus Krefeld mit einer Vier-Tore-Führung arg ins Schwitzen gebracht. Doch für eine Führung über 60 Minuten hat es für die Homburger nicht gereicht.