Zweibrücken Ein gelungener Auftritt auf dem Eis

Nach nun über drei Corona-Saisons voller Einschränkungen, konnte der Zweibrücker Eiskunstlaufverein „Skate’ n’ Fun“ Saarpfalz dieses Jahr endlich wieder uneingeschränkt trainieren und seine Läufer und Läuferinnen bestens auf die Wettkampfsaison vorbereiten. Den krönenden Saisonabschluss bildet dabei immer die rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft, die in diesem Jahr in Diez ausgetragen wurde. Zwei Tage lang gaben 23 Teilnehmer aus Zweibrücken und Umgebung in Begleitung ihrer Trainer Lara Seger, Liana Hary und Malcolm Isbel ihr Bestes: Und die Platzierungen konnten sich sehen lassen.