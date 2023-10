2. Fußball-Bundesliga Ein Gefühl von Bundesliga auf dem Betze

Und so sitzt Schuster auch gut gelaunt bei der Pressekonferenz vor dem nächsten „Highlight“ am Samstag vor 49 327 Zuschauern auf dem Betzenberg. Gibt allerdings dann doch zu, dass der Schock nach dem Achterbahnspiel in Düsseldorf tief saß. „Das war nicht einfach zu verdauen. Wir haben da alle ein, zwei Tage gebraucht, um uns zu schütteln“, erklärt der FCK-Coach. Allerdings habe seine Mannschaft unter der Woche dennoch hochkonzentriert gearbeitet. „Es gab da keine hängenden Köpfe“, erzählt er von seinen Trainingseindrücken und ergänzt: „Wir haben unabhängig vom Ausgang und den Gegentoren ja auch gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Wir haben die Düsseldorfer mit dem 3:0 auch geschockt.“ Dass die Begleitumstände um den Flaschenwurf auf Ache auch etwas mit der Mannschaft gemacht haben, sei normal. „Aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben hier vier Stück eingeschenkt bekommen“, nachdem sich seine Mannschaft schon Hoffnung gemacht hatte, etwas Zählbares mitzunehmen. „In Düsseldorf drei Tore zu schießen ist schon was. Aber dann muss das mindestens auch für einen Punkt reichen.“ Hat es jedoch nicht. Der FCK unterlag und fiel auf Platz sechs zurück. Und so war „die Rückfahrt auf Deutsch gesagt: scheiße. Alle waren ziemlich down“. Doch nach einer klaren Analyse am Montag hofft Dirk Schuster, dass seine Mannschaft das Positive mitnehmen wird.