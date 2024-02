Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Starke Gegner zum Einspielen für die Playoffs

Und mit dem in dieser Woche zurückgekehrten Langzeitverletzten Cedric Striepeke kommt noch ein weiterer wieder dazu. „Dann haben wir auch eine gefährliche dritte Reihe.“ Die zweite sei ohnehin gerade stark am Kommen. So hat am vergangenen Wochenende etwa Erik Betzold in zwei Spielen drei Treffer und zwei Assists erzielt. Und es sei auch schon im Vorjahr so gewesen, dass etwa Marco Trenholm in den Playoffs „sein Leistungspeak“ hatte. „Genau darum geht es, in der entscheidenden Phase seine Spiele zu gewinnen und in den entscheidenden Momenten die Tore zu schießen“, betont Wolf: „Die Saison ist für uns jetzt gut verlaufen in der Vorrunde. Wir haben das vorgegebene Ziel Platz eins erreicht – aber dann geht es wieder bei null los.“ Solch eine Momentaufnahme der Scorerliste sei ja ganz schön, „aber am Ende hilft die auch nicht. Wenn die Jungs zum Abschluss der Saison Erfolge feiern können, interessiert es die am wenigsten, wer da in der Scorerliste ganz oben steht.“