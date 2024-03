Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Harmonie im Team trotz „katastrophaler“ Musik

Es mag sich seltsam anhören, dass Claudio Schreyer vor den zwei an diesem Wochenende anstehenden Endspielen der Eishockey-Regionalliga Südwest gegen den Heilbronner EC wieder einmal auf ein richtig schlechtes Warmmachen hofft. Doch bei dem Stürmer des EHC Zweibrücken ist der Satz „Das Aufwärmen ist total schlecht“ vor den Partien bereits zur Gewohnheit geworden. „Das sage ich aus Routine schon immer mit einem Grinsen“, erzählt der 31-Jährige, dass er das irgendwann einmal rausgehauen und die Mannschaft danach eine „brutal starke“ Partie abgeliefert hat. Und so wird der Spruch sicher auch vor dem Anpfiff des zweiten Final-Duells am Freitagabend (20 Uhr) in Heilbronn sowie vor dem dritten Aufeinandertreffen am Sonntag (19 Uhr) in Zweibrücken fallen. In der Hoffnung, den 0:1-Rückstand in der Best-of-Five-Serie drehen zu können.