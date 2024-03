Eishockey-Regionalliga Auf Heimstärke und eigenes Können besinnen

Nur zu gerne hätten die Zweibrücker bereits im vierten Aufeinandertreffen der Serie am vergangenen Sonntag den Sack zugemacht. Trotz des Ärgers über die Niederlage in Mannheim will sich EHC-Trainer Ralf Wolf daran aber nicht mehr aufhängen. „Ich denke, in der Vergangenheit zu leben, verändert diese nicht mehr. Die ist in Stein gemeißelt“, richtet der 44-Jährige den Blick nach vorne. Und da wartet an diesem Sonntag ab 19 Uhr in der heimischen Ice-Arena die alles entscheidende Partie gegen die Mad Dogs. Der Sieger zieht ins Finale ein. „Und das können wir noch beeinflussen, den Rest nicht mehr“, sagt Wolf.