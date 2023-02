Eishockey-Regionalliga : Nicht erst wieder „20 Meter hinterherlaufen“

Claudio Schreyer (rechts) steht seit diesem Winter wieder für die Hornets auf dem Eis – und ist mit dem EHCZ zwei Siege vom Einzug ins Playoff-Finale entfernt. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken „ Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken empfängt am Sonntag Heilbronn zum dritten Spiel der Playoff-Halbfinalserie. Die bittere Niederlage der vergangenen Woche habe sich in positive Energie verwandelt, verspricht Zweibrückens Claudio Schreyer, der im Winter zu den Hornets zurückgekehrt war. Und den Eindruck macht, als sei er nie wirklich weg gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Ein Spiel dauert eben 60 Minuten – nicht 59 und ein paar Zerquetschte“, sagt Claudio Schreyer und seufzt. Mit dem Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken musste er am Freitag vergangener Woche eine Niederlage der ganz bitteren Sorte hinnehmen. Im zweiten Spiel der Playoff-Halbfinalserie verloren die Hornets beim Heilbronner EC in der Overtime mit 3:4. Noch 16 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit hatten die Zweibrücker mit 3:2 vorne gelegen. Doch statt in der Serie mit 2:0 in Führung zu gehen und drei Matchbälle zum Finaleinzug in den Händen zu halten, haben beide Teams nun je eine Partie gewonnen. Drei Siege sind für den Finaleinzug nötig.

„Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht – aber eben auch kein gutes“, meint Schreyer. Insbesondere, dass die Hornets erneut einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten, nervt den 30-Jährigen. In der ersten Halbfinal-Partie lag der EHCZ schon nach drei Minuten mit 0:2 hinten, bog die Partie aber noch in einen 5:4-Sieg um. Auch in der zweiten Begegnung stand es nach 25 Minuten 0:2 aus Sicht des EHCZ. Die Zweibrücker drehten die Partie im zweiten Drittel zwar zeitweise erneut – am Ende stand trotzdem die erste Niederlage nach zuvor zwölf Siegen in Serie.

„Positiv ist, dass wir nie den Kopf in den Sand stecken, dass wir immer einen Weg zurück in die Partie finden. Aber es darf trotzdem nicht passieren, dass wir immer erst 20 Meter hinterherlaufen zu müssen“, sagt Schreyer vor dem dritten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften an diesem Sonntag um 19 Uhr in der Zweibrücker Ice-Arena.

Dafür, dass die Hornets nach dieser Partie die Serie wieder anführen, will auch Schreyer sorgen. Der 30-Jährige, der im Winter zum EHCZ zurückgekehrt war, hat nach sechs Spielen schon wieder 21 Scorerpunkte auf dem Konto. Schreyer selbst bekräftigt zwar, dass derlei Statistiken wenig Aussagekraft besitzen – „ich spiele in einer guten Reihe und ein Quäntchen Glück gehört immer dazu“ – dennoch scheint es, als ob der Mann, der seit 2019 das Hornets-Trikot trug, den Verein nach der vergangenen Saison aber aus beruflichen Gründen verlassen hatte, nie wirklich weg gewesen sei. „Die Mannschaft ist in der Zeit ja im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Klar gab es ein paar neue Gesichter, aber Freddie (Neuzugang Frederic Hellmann, Anm. d. Red.) kannte ich zum Beispiel schon vorher“, erklärt Schreyer seine kaum benötigte Eingewöhnungszeit. Die Spieler, mit denen er zuvor noch nicht zusammen auf dem Eis gestanden hatte, lernte er indes rasch kennen. Das US-Sturmduo Michael Morrissey und Justin Grillo etwa. „Ich spiele in einer Reihe mit Erik Betzold und Maximilian Dörr. Das heißt, dass ich Justin und Michael zuschauen kann, wenn sie auf dem Eis sind. Das ist eine Augenweide“, schwärmt Schreyer. „Früher haben die Amerikaner eher so etwas wie ‚Kick and Rush‘ gespielt, um einen Vergleich zum Fußball zu ziehen. Aber die beiden haben eine überragende Stocktechnik, viel Übersicht, sind noch dazu echte Teamplayer und menschlich richtig gute Typen.“

Weil Schreyer seine berufliche Fortbildung Anfang des vergangenen Jahres in den hohen Norden verschlagen hatte, stand er in dieser Saison zunächst für den CE Timmendorfer Strand in der Regionalliga Nord auf dem Eis. Auch in Schleswig-Holstein avancierte der 30-Jährige auf Anhieb zu einer echten Säule im Team, war in acht Partien an 19 Treffern beteiligt.

Die Zeit in Timmendorf möchte Schreyer nicht missen. „Es war sehr interessant, eine andere Liga kennenzulernen. Der Spielstil ist ein wenig anders. Wir hatten vier Mal in der Woche Training und am Wochenende zwei Spiele. Es war eine schöne Zeit“, erzählt er.

Dass er nun wieder für die Zweibrücker auf Torejagd geht, ist dem Umstand geschuldet, dass der gebürtige Mannheimer nach seiner Fortbildung wieder in seine Heimatregion versetzt wurde. „Wäre es Bayern oder der Süden von Baden-Württemberg gewesen, hätte es nicht geklappt. Aber jetzt bin ich wieder in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Da war klar, dass ich wieder für die Hornets spielen werde. Mit Thorsten (der sportliche Leiter des EHCZ – Thorsten Rehfeld, Anm. d, Red.) stand ich die ganze Zeit in Kontakt. Da waren keine großen Absprachen nötig“, sagt Schreyer.

Die Niederlage vergangene Woche in Heilbronn habe dem Team zunächst nachgehangen, berichtet er. „Auf diese Art und Weise verlierst du nicht gerne. Einige waren geknickt.“ Mittlerweile habe sich diese Stimmung aber gedreht, versichert der 30-Jährige. „Die Jungs sind alle sehr reflektiert mit der Niederlage umgegangen. Jeder einzelne – natürlich auch ich – hat analysiert, was in Heilbronn nicht gut gelaufen ist, was er besser machen muss“, berichtet Schreyer. Und ergänzt: „Wir wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber ich glaube, dass uns das nur noch mehr Rückenwind verleiht. Bei uns hat sich eine ‚Jetzt-erst-recht’-­Stimmung breitgemacht.“ Das wollen die Hornets am Sonntagabend in der Ice-Arena mit den eigenen Zuschauern im Rücken unter Beweis stellen.