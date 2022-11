Eishockey-Regionalliga : Maximilian Dörr sorgt wieder für Sturmwarnung

Maximilian Dörr ist mit sechs Toren und vier Vorlagen in dieser Saison bislang der Top-Scorer des EHC Zweibrücken. Dabei wurde der 35-Jährige in der vergangenen Spielzeit als Verteidiger eingesetzt. Foto: Wittenmeier Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der Angreifer des EHC Zweibrücken trifft mit seinen Hornets in der Eishockey-Regionalliga am Wochenende auf Mannheim und Hügelsheim.

„Meinen Tor-Riecher hab ich noch“, flachst Maximilian Dörr gut gelaunt. Der Stürmer des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken ist mit sechs Treffern und vier Vorlagen in dieser Spielzeit bislang der Top-Scorer seiner Hornets. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn der 35-Jährige wurde vergangene Saison als Verteidiger aufgeboten. In der laufenden Runde darf Dörr endlich wieder für Sturmwarnung auf dem Eis sorgen – auch am Doppelspieltag der Zweibrücker an diesem Wochenende.

Am Samstag sind die Hornets um 19.45 Uhr bei der EKU Mannheim zu Gast. Am Sonntag um 18.30 Uhr folgt das Heimspiel in der Ice-Arena gegen den ESC Hügelsheim. Die Zweibrücker müssen beide Spiele gewinnen – zumindest wenn sie in der Tabelle zu Hügelsheim und dem Stuttgarter EC aufschließen wollen. Die hatten vor dem Spieltag sechs Punkte mehr auf dem Konto als Zweibrücken, allerdings auch schon zwei Partien mehr ausgetragen.

Der EHCZ ist Dritter und ging in seinen fünf Saisonspielen vier Mal als Sieger vom Eis. Diese Ausbeute „hätte ich vor der Saison unterschrieben – aber unerwartet kommt es für mich jetzt nicht“, sagt Dörr. Auch wenn insbesondere der 6:2-Sieg seiner Mannschaft Ende Oktober beim großen Titelaspiranten Stuttgart in der Liga für Aufsehen sorgte. Die Zweibrücker traten mit dünnem Kader an, mussten im ersten Drittel auf Trainer Ralf Wolf verzichten, der im Stau stand – und gewannen dennoch. Auch weil Dörr wieder seinen Tor-Riecher unter Beweis stellte. Beim Stand von 2:2 lief er aus der eigenen Hälfte Rebels-Goalie Patrick Golombek an, obwohl der scheinbar alle Zeit der Welt hatte. Doch Dörr preschte nach vorne, fing den Pass des Torhüters ab und schoss sein Team in Führung. „Dabei behaupten manche, ich wäre zu faul, die weiten Wege zu gehen“, sagt Dörr und lacht. Der gebürtige Ludwigshafener ergänzt ernster: „Ich habe intuitiv geahnt, wohin der Torwart passen will. Dass der Puck dann genau so auf meine Kelle kommt, ist aber ein wenig Glück.“

Doch auch wenn in dieser Szene Fortuna ihren kleinen Finger im Spiel hatte: „Der Sieg in Stuttgart hat uns einen Riesen-Push gegeben. Ich bin der Meinung, dass wir deswegen auch das folgende Heimspiel gegen Heilbronn gewonnen haben.“ Das stand fünf Minuten vor dem Ende auf des Messers Schneide (1:1), ehe die Zweibrücker im abgeklärten Stile einer Spitzenmannschaft noch ein 5:2 herausschossen.

Doch warum läuft es mittlerweile so gut bei den Hornets? „Die Mannschaft hat einfach Charakter. Außerdem schießen wir diese Saison in den richtigen Momenten die Tore“, meint Dörr. Zudem hätten die Hornissen die Lust an der Abwehrarbeit für sich entdeckt. „Wir haben starke Torleute, sind insgesamt kompakter und verteidigen besser – vielleicht ja, weil ich kein Defensivspieler mehr bin“, sagt der 35-Jährige und muss wieder lachen.

Am Wochenende gegen Mannheim und Hügelsheim erwartet er harte Aufgaben. Auch wenn das erste Saisonspiel gegen die Mannheimer „Mad Dogs“ mit 11:0 turmhoch an die Hornets gegangen war. „Sie sind schwach gestartet, das hat mich ein wenig überrascht. Aber sie haben letzte Saison in den Play-offs gezeigt, dass sie uns wehtun können. Und vor zwei Wochen gegen Stuttgart haben sie bis fünf Minuten vor Schluss ein 2:2 gehalten. Sie haben zwar noch verloren – aber das wird für uns auswärts auf der großen Eisfläche ein ganz anderes Spiel“, weiß Dörr, der 2014 aus Mannheim nach Zweibrücken gewechselt war.

Auch vor dem zweiten Gegner des Wochenendes hat er großen Respekt. Nicht nur weil Hügelsheim die Tabelle anführt, sondern auch, weil die Baden Rhinos die einzige Mannschaft sind, die Zweibrücken in dieser Saison bislang bezwingen konnte. „Ein katastrophales Spiel von uns“, erinnert sich Dörr an den Saisonauftakt der Hornets, die die Partie 4:8 verloren. Doch der EHCZ-Stürmer sieht auch das Positive in dem Stotterstart. „So viele Tore wollten wir nicht wieder kassieren. Seit diesem Spiel stehen wir besser.“

Und was muss passieren, damit die Hornets im zweiten Vergleich mit den Rhinos als Sieger vom Eis gehen? „Hügelsheim ist vorne gut besetzt und hat ein starkes Powerplay. Wir müssen Strafzeiten vermeiden. Hinten sind sie zu knacken“, sagt Dörr. „Es geht zwar wieder nur um drei Punkte. Aber klar, nachdem wie das erste Spiel gelaufen ist, wollen wir sie diesmal erst recht schlagen“, ergänzt er.

Dass sein Team beim Gipfeltreffen mit Hügelsheim die Partie gegen die Mad Dogs noch in den Knochen spüren könnte, glaubt er nicht. „Das wäre für mich nur eine Ausrede und darf überhaupt kein Thema sein. Auch weil wir personell wohl so gut aufgestellt sein werden, wie noch nie in dieser Saison“, formuliert es Dörr klipp und klar. Ebenso deutlich wird er, wenn er über seine Ambitionen mit den Hornets in dieser Spielzeit spricht: „Wenn ich unsere Mannschaft sehe – dann gibt es für mich nur das Ziel Meisterschaft. Auch wegen meines Alters“, sagt der 35-Jährige und flachst: „Ich glaube eher nicht, dass ich den Titel in zehn Jahren noch gewinnen werde.“