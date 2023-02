Eishockey-Regionalliga : Brenner trifft die Hornets mitten ins Herz

Nach zuvor zwölf Siegen in Serie hat es Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken wieder erwischt. Die Hornets verloren das zweite Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen Heilbronn in der Overtime. Damit steht es in der Serie nun 1:1-Unentschieden. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Heilbronn Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken verliert das zweite Halbfinalspiel gegen den Heilbronner EC nach Verlängerung. In der Overtime ist es ausgerechnet ein ehemaliger Hornet, der die Partie zugunsten der Eisbären entscheidet. Drittes Spiel am kommenden Sonntag wieder in der Ice-Arena.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Es sah so gut aus für die Hornets. Als die Anzeigetafel in der Eishalle Heilbronn am Freitagabend nicht mal mehr eine halbe Minute Restspielzeit auswies, führte Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken im zweiten Playoff-Halbfinalspiel gegen den Heilbronner EC noch mit 3:2. Der EHCZ schien auf dem besten Wege in der Serie mit 2:0 in Führung zu gehen und sich drei Matchbälle zum Finaleinzug zu erspielen, für den in der „Best-of-Five“-Serie drei Siege nötig sind. Doch wenige Sekunden später wurden die Gesichter der Hornets zuerst lang – und danach noch viel länger.

Die Zweibrücker kassierten 16 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erst den Ausgleich zum 3:3 und in der Overtime traf Heilbronns Tim Brenner, der in der Saison 2020/21 für den EHCZ aufgelaufen war, die Hornets mitten ins Herz. Heilbronn gewann mit 4:3 – vor dem dritten Duell am Sonntag in der Zweibrücker Ice-Arena steht es in der Serie somit nun 1:1.

Die Stimmung in der Kabine sei nach der Begegnung naturgemäß gedrückt gewesen, berichtet EHCZ-Trainer Ralf Wolf. „So verliert niemand gerne, das war eine Niederlage die schmerzt“, räumt der 43-Jährige ein. Er ergänzt aber kämpferisch: „Wichtig ist nicht, das zweite Spiel zu gewinnen, sondern das letzte. Ich bin mir sicher, dass wir die richtigen Schlüsse aus der Partie ziehen und stärker zurückkommen werden.“ Für seine Mannschaft war es die erste Niederlage nach zuvor zwölf Siegen in Serie.

Nach einem torlosen ersten Spieldrittel hatte die Partie am Freitagabend im zweiten Abschnitt mächtig Fahrt aufgenommen. Keine Minute war gespielt, als Heilbronns Miroslav Vasilev zentral vor dem Tor rechts raus auf den Zweitliga erfahrenen Marco Haas ablegte – und der überwand EHCZ-Torwart Steven Teucke aus kurzer Distanz (21. Minute). Artem Klein legte fünf Minuten später den zweiten Treffer für die Eisbären nach.

Die Hornets wurden aber auch angesichts des Zwei-Tore-Rückstandes nicht nervös. Der EHCZ hatte auch in allen drei Hauptrundenspielen gegen Heilbronn zurückgelegen – und war stets als Sieger vom Eis gegangen. Und die Zweibrücker schienen zunächst auf dem besten Wege, dieses Kunststück ein viertes Mal zu wiederholen. Als je ein Spieler beider Mannschaften eine Zeitstrafe absitzen musste, bewies Frederic Hellmann aus halbrechter Position das Auge für Julian Reiss. Und der brachte Hellmanns Diagonalpass mit einem wuchtigen Schuss im Tor der Eisbären unter. Die Hausherren wirkten nun verunsichert. Zweibrücken kam immer stärker auf und glich in Minute 35 aus. Nach einem Schuss von Kapitän Stephen Brüstle fiel der Abpraller Justin Grillo vor die Füße – und der drückte die Scheibe über die Linie. Drei Zeigerumdrehungen später hatten die Hornets die Partie komplett gedreht. Michael Morrissey eroberte den Puck in der Hälfte der Heilbronner, Querpass von der rechten Seite auf Marco Trenholm – und der erzielte aus dem Slot das 3:2 für den EHCZ.

Der letzte Abschnitt begann mit weiter dominanten Hornissen. Mehrfach hatten die Zweibrücker das 4:2 auf dem Schläger. Doch als der Treffer bis zur Mitte des finalen Drittels nicht gefallen war, agierte der EHCZ zunehmend defensiver. Nun waren es plötzlich die Heilbronner, die mit dem Mute der Verzweiflung anrannten und ihr Heil in der Offensive suchten. Doch entweder die Schüsse der Eisbären rauschten knapp am Gehäuse vorbei – oder sie wurden Beute des Zweibrücker Schlussmannes: „Steven Teucke – du bist der beste Mann“, erklang es aus den Kehlen der Hornets-Fans unter den 537 Zuschauern in der Eishalle.

Doch 91 Sekunden vor Ertönen der Schluss-Sirene opferte Heilbronn Torhüter Mathias Stefanka zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers. Und als noch genau 16 Sekunden Restspielzeit auf der Anzeigetafel standen, war es passiert. Einen Schuss von Artem Klein aus dem Gewühl vor dem Tor heraus parierte Teucke noch mit dem rechten Schoner – doch beim Abpraller von Haas hatte er dann keine Chance mehr – 3:3. Die Overtime musste über Sieger und Verlierer entscheiden. Das Team, das dort den ersten Treffer setzten würde, hatte die Partie sofort gewonnen („Sudden Death“). Und dieses Team waren die Eisbären.

Das Tor fiel für die Zweibrücker unglücklich. Die Hornets hatten den Puck gerade aus ihrer eigenen Hälfte befördert und wechselten die Reihen durch. Heilbronns Brenner nutzte die Sekunden, in denen die Gäste unsortiert waren und stürmte nach vorne. Als die Hornets sich formiert hatten, war Brenner schon an der blauen Linie angelangt, machte noch zwei Schritte und zog aus der großen Entfernung ab – und der Puck schlug tatsächlich über dem Fanghandschuh von Teucke im Winkel ein. Die Hornets waren geschlagen.

„Durch einen Sonntagsschuss“, haderte EHCZ-Trainer Wolf. Der aber auch einräumte, dass seine Mannschaft beim entscheidenden Gegentreffer nicht glücklich agiert habe. „Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe. Beim Stand von 3:2 für uns können wir genauso gut das vierte Tor erzielen“, analysierte der Trainer. Er will nun einerseits „aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen“, aber auf der anderen Seite „nicht der Vergangenheit hinterhertrauern.“ Er ergänzte: „Wir wussten, dass Heilbronn ein starker Gegner ist. Aber wir wissen genauso, dass wir sie schlagen können. Das haben wir in dieser Saison mehrfach bewiesen. Und das wollen wir am Sonntag auf unserer kleinen Eisfläche mit unseren Fans im Rücken wieder tun. Unsere Sieges-Serie ist gerissen. Aber wir haben das Hockeyspielen nicht verlernt.“ Das dritte Duell zwischen Zweibrücken und Heilbronn beginnt am Sonntag um 19 Uhr in der Ice-Arena.