Eishockey-Regionalliga Erste Hornets-Heimniederlage seit 427 Tagen

Am Sonntagabend sahen 673 Zuschauer in der Ice-Arena das erwartete Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. „Beide Mannschaften sind angetreten, um zu gewinnen. Es war intensiv“, sagte Wolf zu der Begegnung, in der die Gäste den ersten Schlag landeten. Tyson Kielt brachte die „Baden Rhinos“ in der zweiten Minute in Führung. Albert Washco glich für die Zweibrücker aus (13.) – doch nur eine Minute später stellte Tanner Ferreira wieder auf 2:1 für Hügelsheim. Erneut dauerte es nur eine Zeigerumdrehung, ehe die Uhren wieder auf null gestellt waren. EHCZ-Stürmer Simon Klemmer traf gegen seinen Ex-Verein zum 2:2.