Eishockey Ein starkes Drittel reicht den Hornets nicht

Wolf konnte dem Spiel trotzdem viel Gutes abgewinnen. „Es war schön, mal eine andere Eishalle zu sehen, die Stimmung in Neuwied war super“, schwärmte der 44-Jährige. In der auf fünf Mannschaften geschrumpften Regionalliga Südwest tritt sein Team alleine in der Hauptrunde fünf Mal gegen jeden Konkurrenten an. Der Pokal sei eine schöne Abwechslung gewesen, meinte Wolf, der sich schon auf das Rückspiel freut: „Neuwieds Team-Manager Carsten Billigmann hat mir erzählt, dass sie schon einen Fan-Bus für das Spiel voll haben.“ Die Partie findet am 16. Februar um 20 Uhr in der Zweibrücker Ice-Arena statt. Und die Hornets werden sie voraussichtlich gewinnen müssen, um in der Vierer-Gruppe um den Rheinland-Pfalz-Pokal ins Endspiel einzuziehen. Der EHCZ hat seine beiden Spiele gegen den Außenseiter Eifel-Mosel-Bären aus Bitburg (Hessenliga) klar gewonnen. Die beiden Partien gegen die EG Diez-Limburg (am kommenden Freitag auswärts, am Sonntag, 11. Februar, zu Hause) stehen noch aus. Die zwei Mannschaften, die am Ende in der Tabelle ganz vorne stehen, bestreiten das Finale. Diez-Limburg tritt seit dieser Saison wie Neuwied in der belgisch-niederländischen Spielklasse „BeNe-League“ an und hat im Pokal bisher alle seine Partien gewonnen.