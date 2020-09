Eishockey : Topscorer Dan Radke geht weiter für Hornets aufs Eis

Hornets-Stürmer Dan Radke erzielte in der abgelaufenen Runde 51 Scorerpunkte. Das war Bestwert in der Regionalliga Südwest. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken (red) Dan Radke wird weiterhin das Trikot des Eishockey-Regionalligisten tragen. Mit der Vertragsverlängerung des US-Amerikaners bleibt der letztjährige Topscorer der Liga den Hornets erhalten. Radke geht damit in seine dritte Saison beim EHCZ, wie der Verein mitteilt.

Bisher stand er in 52 Spielen für die Hornets auf dem Eis, dabei gelangen ihm 107 Scorerpunkte (51 Tore/56 Vorlagen). In der vergangenen Saison lag Dan Radke mit 51 Punkten an der Spize der Regionalliga-Scorerliste. „Wir sind alle sehr glücklich und erleichtert, dass die Verlängerung nun in trockenen Tüchern ist. Dan ist zu 100 Prozent zuverlässig, er ist der Kopf der Mannschaft und für mich der absolute Schlüsselspieler“, freute sich Trainer Ralph Wolf.