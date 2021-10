Eishockey-Regionalliga : Kritik trotz Kantersieg: „Haben Luft nach oben“

Zweibrücken/Freiburg Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken tut sich bei Schlusslicht Freiburg zunächst schwer – überrollt die Breisgauer aber dann mit sechs Toren binnen zehn Minuten. EHCZ-Stürmer Dustin Bauscher trifft doppelt, sieht die Partie aber mit gemischten Gefühlen. Auch weil ein Zweibrücker nun auszufallen droht.

Und dennoch: „Es gibt Gegner in dieser Liga, gegen die wird es nicht reichen, was wir in Freiburg gezeigt haben“, warnt Bauscher. Ein solcher Gegner könnte schon der Tabellenvierte Stuttgarter EC sein, der am Sonntag um 18 Uhr in die Zweibrücker Ice-Arena kommt. Die Schwaben haben in dieser Saison lediglich eine knappe 3:4-Niederlage gegen den ESC Hügelsheim kassiert – die einzige Mannschaft, die abgesehen von den Hornets alle ihre Spiele gewonnen hat. „Ich spiele immer gerne gegen Stuttgart. Das sind temporeiche Partien, es geht Hin und Her. Stuttgart sehe ich als einen Konkurrenten um die Meisterschaft. Die haben sich gut verstärkt, haben auch in den Testspielen gegen Oberligisten eine gute Figur gemacht. Und sie konnten schon früher in die Vorbereitung einsteigen als andere“, weiß Bauscher.