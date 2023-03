Eishockey-Regionalliga : Die Hornets lösen das Finalticket!

Trainer Ralf Wolf und seine Hornets stehen im Playoff-Finale um die Meisterschaft. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken gewinnt dieentscheidende fünfte Halbfinalpartie gegen Heilbronn. Im Endspiel wartet Stuttgart.

(red) Sie haben es richtig spannend gemacht – doch am Ende haben sie doch wieder zugestochen. Und das mit einer Gala. Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat am Sonntagabend das entscheidende fünfte Halbfinalspiel gegen den amtierenden Meister Heilbronner EC gewonnen. Die Hornets setzten sich in der heimischen Ice-Arena vor 839 Zuschaurn turmhoch mit 7:1 (2:0/3:1/2:0) durch.

48 Stunden zuvor hatte bei den Hornissen noch Katzenjammer vorgeherrscht. Denn trotz der Tore von Fabian Fellhauer, Michael Morrissey und Marco Trenholm hatte der EHCZ am Freitagabend seinen ersten Matchball zum finaleinzug vergeben. Die Zweibrücker verloren das vierte Spiel in Heilbronn mit 3:5. Die fünfte Partie musste also die Entscheidung bringen, für wen die Saison jetzt zu Ende ist. Und in dieser Begegnung war es der Zweibrücker Kapitän, der die Hornets in Führung brachte. Stephen Brüstle traf nach zehn Minuten zum 1:0. Noch vor der ersten Pause legten die Hausherren nach. Erik Betzold erzielte das 2:0 (18. Minute).

Was im zweiten Drittel folgte, riss die Zuschauer von ihren Sitzen. Brüstle (30.), Frederic Hellmann (34.) und Justin Grillo (35.) schraubten den Vorsprung binnen kurzer Zeit auf 5:0 in die Höhe. Erst danach sendete Heilbronn ein erstes leises Lebenszeichen. Moritz Kuen verkürzte auf 1:5 (37.) aus Sicht der Eisbären. Bei diesem Spielstand ging es ins finale Drittel.

Würden die Hornets auf der Zielgeraden der Partie noch einmal nervös werden – und den Sieg noch aus der Hand geben? Das frage sich womöglich der eine oder andere Zuschauer. Und die Hornets lieferten eine eindrucksvolle Antwort. Keine vier Minuten waren im letzten Drittel gespielt, als Claudio Schreyer das halbe Dutzend vollmachte. Er traf auf Vorlage von Michael Morrissey zum 6:1. Der Schlusspunkt blieb Marco Trenholm vorbehalten. Er sorgte in Minute 51 für den 7:1-Endstand.