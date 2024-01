Eishockey Pflichtspiel-Doppelpack für die Hornets

Daher schloss sich Diez-Limburg zur laufenden Runde wie auch Neuwied der „BeNe-League“ an – der höchsten Spielklasse für Vereine aus Belgien und den Niederlanden. Und in dieser läuft es für die Rockets richtig gut. Die Liga wird, vereinfacht gesagt, in zwei voneinander unabhängige Saisonphasen eingeteilt. In der ersten Phase, dem Cup-Wettbewerb, lag Diez-Limburg nach der Hauptrunde auf Rang zwei und scheiterte erst im Playoff-Halbfinale am niederländischen Club Snackpoint Eaters Limburg. Auch in der zweiten Saisonphase, dem Liga-Wettbewerb, mischen die Rockets nach etwa der Hälfte der Hauptrunde als Tabellendritter vorne mit. Besonders EG-Stürmer David Lademann findet sich in der Spielklasse jenseits der Bundesgrenze blendend zurecht. In den 31 Spielen, in denen er auf dem Eis stand, war er an 74 Toren direkt beteiligt.