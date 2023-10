Eishockey-Regionalliga Willkommen zur Albert-Washco-Show!

Die Partie am Samstag bei den Mad Dogs ist auf dem Papier schnell erzählt: Leon Kremer (4. Minute) und Marco Trenholm (7.) brachten den EHCZ schnell mit 2:0 in Führung. Mannheims Artem Klein gelang zwar der Anschluss (11.). Die Hornets gingen trotzdem mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die erste Pause. Claudio Schreyer traf zum 3:1 (16.). Im zweiten Drittel machten die Zweibrücker kurzen Prozess. Jaroslav Adolf war doppelt erfolgreich (22./36.), auch Neuzugang Simon Klemmer trug sich dazwischen in die Torschützenliste ein (28.). Und Schreyer schlug ein zweites Mal zu (31.). Beim Stand von 7:1 für den EHCZ war die Messe gelesen. Trotzdem stachen die Hornets im Schluss-Abschnitt noch zwei Mal zu. Mit Albert Washco traf ein weiterer Neuzugang zum 8:1 (51.). Den Schlusspunkt setzte Klemmer (55.). Dass es in den Schlussminuten nicht zweistellig wurde, könne daran gelegen haben, dass der Schütze eines zehnten Treffers bei den Hornets eine Kiste Bier für die Mannschaft springen lassen muss, unkte Wolf.