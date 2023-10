Eishockey-Regionalliga „Tiki-Taka-Tor“ zieht Mannheim den Zahn

Mildernde Umstände machte Wolf deshalb geltend, weil sein Team nur mit 14 Feldspielern in die Partie gegangen war. Julian Reiss hat sich beim 4:1-Sieg des EHCZ in Hügelsheim am vorletzten Spieltag eine Schulterverletzung zugezogen. Fabian Fellhauer und Erik Betzold mussten erkrankt passen. „Wir mussten ständig die Reihen wechseln, so kam wenig Spielfluss auf“, sagte Wolf, der seinem Team aber eine Steigerung in der Defensive ab dem zweiten Drittel attestierte. „Da hatten wir eine bessere Absicherung“, sagte Wolf. Die Konsequenz: Die Gäste erzielten im zweiten Abschnitt keinen Treffer. Albert Washco brachte den EHCZ mit seinem neunten Saisontor wieder in Führung (26.). Und kurz vor der zweiten Pause schnürte Jaroslav Adolf den Doppelpack. Nach seinem zweiten Treffer (39.) hieß es 4:2 für die Hornets. Im finalen Abschnitt schraubte Schreyer dann den Deckel auf die Partie. „Es war ganz sicher nicht unser schönstes Spiel“, räumte Wolf ein, der aber ein Sonderlob an Torwart Viktor Lust verteilte. Der hatte einen Penalty pariert – und war bei mehreren gefährlichen Gegenstößen der Gäste zur Stelle.