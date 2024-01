Eishockey-Regionalliga Die zweite Reihe der Hornissen sticht

Als am Sonntagabend die 34. Minute in der Partie der Eishockey-Regionalliga zwischen dem gastgebenden Heilbronner EC und dem EHC Zweibrücken läuft, steht die Partie beim Stand von 3:3 auf des Messers Schneide. Doch die Hornets sind im Powerplay in Überzahl und rollen auf das Tor der Baden-Württemberger zu. Kapitän Stephen Brüstle spielt die Scheibe zu Albert Washco, der mit einem Diagonalpass Erik Betzold in Szene setzt. Der 23-Jährige zieht sofort ab – und der Puck schlägt von einem Heilbronner Verteidiger unhaltbar abgefälscht genau im Kreuzeck ein. Der Treffer zur 4:3-Führung ist für die Gäste der Dosenöffner. Denn im Anschluss spielen vor 618 Zuschauern nur noch die Zweibrücker, die am Ende einen 7:3 (1:2/3:1/3:0) Auswärtssieg feiern – und das neue Sportjahr so beenden wie das alte aufgehört hat: Mit einem Erfolg.