EHC Zweibrücken Meister der Eishockey-Regionalliga Die Hornets schreiben ihr Happy End

Der fünfte Akt dieses Wahnsinns war nötig geworden, weil die Hornets am Freitagabend ihren ersten Matchball in Stuttgart vergeben hatten. Die Zweibrücker bogen im vierten Spiel der Finalserie zwar einen 0:4-Rückstand noch in ein 5:5 um. Doch in der Overtime unterlag der EHCZ mit 5:6. Damit stand es in der Serie 2:2-Unentschieden. Die letzte Partie am Sonntag in Zweibrücken musste die Entscheidung bringen.