Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Den Auswärtsfluch nicht gebrochen

Der Playoff-Auswärtsfluch des EHC Zweibrücken dauert an. „Leider“, sagt der Sportliche Leiter Thorsten Rehfeld kurz nach Abpfiff am Sonntagabend voller Enttäuschung. „Es ist wirklich unglaublich“, schiebt er hinterher. Denn tatsächlich hat der amtierende Meister der Eishockey-Regionalliga Südwest seit 2018 in der Finalrunde kein Auswärtsspiel mehr gewonnen, wie Rehfeld nach einem Blick in die Statistiken erklärt. Und auch am Sonntagabend mussten die Zweibrücker nach einem schwachen Auftritt beim 2:5 (0:1/0:1/2:3) als Verlierer vom Mannheimer Eis. „Das Spiel heute war wirklich unvorstellbar schlecht von uns. Wir haben den Scheiß-Puck einfach nicht reinbekommen. Die Mannheimer schießen vier Mal aufs Tor und das Ding ist fünf Mal drin“, ärgert sich Rehfeld. Nach dem knappen 4:3 (2:0/0:0/2:3)-Heimerfolg am Freitagabend in eigener Halle hat das Team von Trainer Ralf Wolf damit den ersten Matchball um den Einzug ins Finale gegen den Heilbronner EC liegen lassen. Nach nun zwei Siegen (7:3, 4:3) und zwei Niederlagen (2:3 OT, 2:5) für die Hornets steht es in der Serie 2:2. Am kommenden Sonntag, 19 Uhr, kommt es in der Zweibrücker Ice-Arena somit zum entscheidenden fünften Duell gegen die Mad Dogs. „Da müssen wir Gas geben und wieder ein komplett anderes Gesicht zeigen.“