Eishockey - Baden-Württemberg-Liga Für die Hornets hebt sich ein neuer Vorhang

Nic Herringer, Michael Outzen, Felix Fleischer und Cosmo Chilf sind neu im Hornissen-Schwarm. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner Michael Outzen kam von der Northeastern University in Boston und spielte in den vergangenen vier Jahren in der NCAA, der Top-College-Liga in den USA. „Das ist der Königstransfer, wenn so ein Spieler nach Deutschland kommt, dann normalerweise zu den Profis“, sagt Wolf. „Michael ist kaum von der Scheibe zu trennen, ein Zwei-Wege-Center, wie man ihn sich wünscht.“ Der zweite Kontingentspieler ist der Kanadier Herringer, der von den Evansville Thunderbolts kam. „Er will jeden Zweikampf gewinnen, ist pfeilschnell und sucht immer den Abschluss“, berichtet Wolf. Er führt weiter aus: „Wir hatten schon in der Vergangenheit Glück mit unseren Importspielern. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Ich bin mir sicher, die setzt sich jetzt fort.“ Den Grund dafür, dass der EHCZ in der Vergangenheit immer wieder starke Akteure aus dem Ausland gewinnen konnte, sieht der Trainer auch darin begründet, „dass wir uns bei den Agenten einen richtig guten Namen gemacht haben. Die Spieler berichten nur Gutes aus Zweibrücken. Klar kommen die auch hierher, weil sie Europa kennenlernen wollen. Aber sie fühlen sich auch sehr wohl hier. Das ist auch unseren Spielern zu verdanken, die sich viel Mühe geben, sie zu integrieren.“ Das soll auch diesmal der Fall sein. Michael Outzen etwa sei mit seiner Frau in die Rosenstadt gekommen. „Happy Wife – happy Player“ (dt.: Glückliche Frau, glücklicher Spieler), sagt Wolf mit einem Augenzwinkern mit Blick auf das amerikanische Sprichwort „Happy Wife - Happy Life“ (dt. Glückliche Frau, glückliches Leben).