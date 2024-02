Eishockey-Regionalliga „Kann man Steven nicht hoch genug anrechnen“

Eine solche Aufholjagd gelang den Hornets am Sonntag im Rheinland-Pfalz-Pokal zu Hause gegen die EG Diez-Limburg nicht. Die Limburger „Rockets“, die in der Saison 2022/23 noch in der Oberliga aufliefen und seit dieser Spielzeit in der höchsten Klasse Belgiens und der Niederlande (Bene-League) antreten, lagen vor 481 Zuschauern in der Ice-Arena schon nach dem ersten Drittel mit 4:0 vorne. Nach dem zweiten Abschnitt hieß es 5:0 für die Gäste. Im finalen Drittel erzielten Albert Washco und Marco Trenholm die Zweibrücker Ehrentreffer bei der 2:8-Niederlage. „Das Endergebnis ist ein bisschen deutlicher als das Spiel eigentlich war“, meinte Wolf. „Wir hatten auch schon in den ersten beiden Dritteln unsere Chancen, haben sie aber nicht genutzt.“ Knackpunkt sei eine Phase gegen Ende des ersten Abschnitts gewesen, während der es binnen drei Minuten drei Mal im Kasten der Hornets klingelte. „Ich bin der Meinung, dass wir Diez Limburg an einem richtig guten Tag schlagen können. Einen solchen Tag hatten wir aber nicht“, sagte der Trainer.