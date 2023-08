Eishockey Warum das Entsetzen der Vorfreude weicht

Für die Hornets beginnt die Saison am Sonntag, 1. Oktober, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Bietigheim. Die Hauptrunde dauert dann bis Mitte Februar 2024. Die besten drei Teams erreichen die Play-offs. Doch selbst der Letzte erhält die Chance, noch in die K.o.-Runde einzuziehen. Das Schlusslicht trägt am Wochenende um den 17. Februar ein Relegationsspiel gegen den Vorletzten aus, um den vierten Teilnehmer zu ermitteln. Und dieses „Pre-Playoff-Game“ begrüßt Thorsten Rehfeld. Es findet nämlich erst nach der Wechselfrist statt. Dass sich – wie in vergangenen Spielzeiten geschehen – gleich eine ganze Reihe von Spielern eines Teams, das keine Chance mehr auf die Play-offs hat, plötzlich einer Mannschaft anschließt, die für die K.o.-Spiele qualifiziert ist, ist so ausgeschlossen. Die Halbfinal-Serien, die ab dem 23. Februar starten, werden wie in der abgelaufenen Saison im Modus „Best-of-Five“ entschieden. Für den Finaleinzug – wie auch für den Titelgewinn – sind also drei Siege nötig.