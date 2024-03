Playoff-Finale Eishockey-Regionalliga Südwest Hornets in Schlussminute ohne Glück

„Ich habe jetzt nichts bei Heilbronn gesehen, was mir in irgendeiner Form Angst bereitet. Machbar sind die. Wir brauchen halt einen guten Tag und es muss bei all der Anspannung die Lockerheit zurückkehren.“ Was, nachdem der Playoff-Heimnimbus gebrochen ist, nicht ganz leicht sein dürfte. Zumal die Hornets mit dem Wissen nach Heilbronn reisen, seit 2018 in keinem Playoff-Auswärtsspiel mehr gewonnen zu haben. „Angst ist in dem Fall aber ein ganz schlechter Begleiter. Wir haben das Selbstvertrauen, wir wissen, dass wir stark sind. Wir müssen das nur aufs Eis bringen – und das über 60 Minuten und nicht wie jetzt nur über 40“, betont Wolf, dass dann auch am Freitag in fremder Halle alles passieren könne. Genauso wie jetzt die starke Heimserie durchbrochen wurde, gelte es nun, diesen Auswärtsfluch zu beenden. „Da müssen wir nun zeigen, dass wir es auch anders können.“ Damit es gelingt, die Heilbronner auf ihrer großen Eisfläche zu knacken, „müssen wir die Zweikämpfe aktiv führen und gewinnen. Das wird ausschlaggebend sein. Um dann der mit dem einen Tor mehr sein und auswärts jubeln zu können.