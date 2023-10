Eishockey-Regionalliga Der Stürmer, der kaum zu verteidigen ist

Washcos großes Ziel mit den Hornets, das gibt er unumwunden zu, ist die Meisterschaft. Nachdem der EHCZ nun gegen jeden der vier Gegner in der Regionalliga einmal gespielt hat – „finde ich, dass wir eines der Top-Teams in der Klasse sind.“ Persönlich will der 24-Jährige „einfach auf konstantem Niveau so gut spielen wie ich kann. Konstanz ist in jeder Sportart wahrscheinlich eines der Dinge, die am schwierigsten zu erreichen sind. Deshalb habe ich mir das zum Ziel gesetzt.“