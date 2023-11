Eishockey-Regionalliga „Vom ersten Tag ein Teil der Mannschaft“

Auf Betzold traf er in der höchsten deutschen Jugendspielklasse, der DNL (Deutsche Nachwuchsliga). Klemmer spielte für die Düsseldorfer EG, Betzold für den Kölner EC. Damals lebte Klemmer schon im Sportinternat. Im Alter von 16 Jahren war er von zu Hause ausgezogen. „Das war in dem Alter alleine in so einer großen Stadt nicht ganz einfach. Aber wir wurden durch die Schule sehr gut unterstützt. Auch durch Sozialpädagogen, die immer ein offenes Ohr hatten“, berichtet Klemmer, der in Düsseldorf auch sein Abitur ablegte. Danach entschied er sich aber, nicht alles auf die Karte Profisport zu setzen. „Ich wollte etwas ‚Normales‘ machen und nicht nach der sportlichen Laufbahn bei Null anfangen müssen.“ Er begann in Nordrhein-Westfalen ein Bachelor-Studium (Spedition-Transport-Logistik) und spielte für die Ratingen Ice Aliens in der Regionalliga West. Dort traf er dann auch auf Genest-Schön, der damals für die Hammer Eisbären die Schlittschuhe schnürte. Der Abschluss des Studiums erfolgte für Klemmer dann in Mannheim, der Stadt in der er geboren wurde. Die Wahl des neuen Vereins fiel dann vor der Saison 2019/20 auf das rund 100 Kilometer entfernte Hügelsheim.