Eishockey-Regionalliga Dörr wird nicht jünger – aber immer wichtiger

Ein Glück, dass Dörrs Gemahlin nicht ihr Veto eingelegt hat – und die Hornets weiter auf ihn bauen können. Und das seit einigen Partien in einer „neuen alten“ Rolle. Schon in der Saison 2021/22 wurde der gelernte Offensivspieler aus dem Sturm in die Verteidigung beordert. In der vergangenen Spielzeit wurde Dörr dann wieder vorne eingesetzt. Das war auch in den ersten Partien der laufenden Saison der Fall. Nun spielt der 36-Jährige, der in dieser Saison bislang an 13 Treffern beteiligt war, aber wieder in der Defensive. „Das war schon in der Vorbereitung eine Überlegung. Und dass es jetzt so gekommen ist, ist mir gar nicht unrecht. Ich bin ja nicht mehr der schnellste.“, flachst Dörr, der Ende März 37 wird. Er erklärt: „Ich kenne kaum einen Spieler, der in meinem Alter noch als Stürmer eingesetzt wird. Hinten geht es ein wenig entspannter zu. Außerdem habe ich dort das Spiel vor mir, das mag ich. Ich versuche, nach Puckgewinnen schnell ins Umschaltspiel zu kommen und mit Tempo Gegenstöße einzuleiten“.