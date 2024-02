Eishockey-Regionalliga Der Druck ist das, was Kopp so liebt

Für die Zweibrücker war er in bislang elf Pflichtspielen an zehn Toren beteiligt. Am vergangenen Samstag gingen aber sowohl Kopp als auch die Hornets leer aus. Sie verloren das zweite Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie in Mannheim mit 2:3 in der Overtime. Die erste Begegnung hatte der EHCZ mit 7:3 für sich entschieden. Damit steht es nun also 1:1. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig. Wer am Freitagabend in der Ice-Arena als Gewinner vom Eis geht, hat zwei Tage später einen Matchball zum Finaleinzug. Am Sonntag um 17 Uhr findet die vierte Partie in Mannheim statt.