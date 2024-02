Eishockey Der „Sheriff“ hat Lust auf eine Pokal-Schlacht

Ganz so unspektakulär wirkt Kremers Spiel aber eigentlich gar nicht. Der 25-Jährige, der in seiner dritten Saison für den EHCZ aufläuft, war in dieser Saison in 16 Partien an 15 Treffern (sechs Tore, neun Vorlagen) beteiligt. Eine starke Bilanz für einen Akteur, dessen Kerngeschäft das Tore verhindern ist.