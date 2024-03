Eishockey Die Hornets-Heim-Rakete zündet (noch) nicht

Im zweiten Abschnitt rauften sich die Hornets-Anhänger unter den 809 Zuschauern dann die Haare. Zum einen, weil die Zweibrücker in Person von Valentin Kopp, Claudio Schreyer, Matt Gould und Washco hochkarätige Chancen liegenließen. Zum anderen, weil sich die Hornissen selbst schwächten. In der 30. Minute stürmte EHCZ-Verteidiger Marcel Ehrhardt zum Puck an der Bande, dicht gefolgt von einem Heilbronner. Ehrhardt machte eine Seitwärtsbewegung und traf den Gäste-Spieler am Kopf. Der Zweibrücker kassierte dafür eine Match-Strafe – und seine Mitspieler mussten fünf Minuten in Unterzahl auskommen. Heilbronns Leontin Kreps brachte sein Team mit einem Mann mehr auf dem Eis 2:1 in Führung. Kurz vor Ende des Drittels erhöhte Stefano Rupp gar auf 3:1 für die Gäste. Ehrhardt musste nach seinem Vergehen für den Rest der Partie auf der Bank Platz nehmen – und er wird seinem Team auch am Donnerstag in Spiel vier sowie einer möglichen fünften Begegnung fehlen. „Unnötig“, nannte Wolf das Foul seines Verteidigers. Die folgende lange Phase in Unterzahl habe sein Team „viel Kraft gekostet. Und dazu kassieren wir das Gegentor. Sowas sollte gerade in einem Finalspiel nicht passieren.“