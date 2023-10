Eishockey-Regionalliga Die Hornets fordern ihren „Angstgegner“

Alleine die drei Hauptrunden-Partien der vergangenen Saison sind Wolf eine Warnung. Da waren die Rhinos nämlich so etwas wie der Angstgegner des EHCZ. Die einzige Mannschaft, gegen die der spätere Meister Zweibrücken eine negative Bilanz aufwies, war der ESC Hügelsheim. Der EHCZ unterlag in Baden-Württemberg mit 4:8 und ging auch im Heimspiel mit 2:6 als Verlierer vom Eis. Nur den dritten Vergleich mit den Baden Rhinos entschieden die Zweibrücker knapp mit 6:5 für sich. In den Play-offs waren die Hornets Hügelsheim dann aus dem Weg gegangen. Die Rhinos scheiterten im Halbfinale am Stuttgarter EC – jenem Gegner, gegen den die Zweibrücker dann in einer dramatischen Finalserie (3.2) die Meisterschaft klarmachten.