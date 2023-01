Eishockey : Hornets auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Genau 16 Minuten und elf Sekunden benötigte Zweibrückens Neuzugang Justin Grillo (am Puck) für seinen ersten Treffer im Trikot der Hornets. Seinem Tor gegen Hügelsheim ließ er gegen Mannheim vier weitere folgen. Foto: Chris Buech

Zweibrücken Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken gewinnt 6:5 in Hügelsheim und 10:3 zu Hause gegen Mannheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Im Auswärtsspiel in Hügelsheim gerieten die Zweibrücker vor der Traumkulisse von 903 Zuschauern im Baden-Airpark zunächst mit 0:1 in Rückstand. Doch nach 16 Minuten und elf Sekunden war es EHCZ-Neuzugang Justin Grillo, der auf Vorlage von Kapitän Stephen Brüstle in seinem ersten Spiel für die Hornets auch seinen ersten Treffer markierte. Doch die „Baden Rhinos“ antworteten noch vor der Drittelpause. Martin Vachal, der schon den ersten Treffer besorgt hatte, brachte Hügelsheim wieder 2:1 in Führung (18.).

Doch im zweiten Abschnitt spielten zunächst nur noch die Hornissen. Michael Morrissey glich zum 2:2 aus (22.), Frederic Hellmann brachte den EHCZ erstmals an diesem Abend nach vorne (25.) und Morrissey legte kurz darauf sogar den vierten Treffer für die Zweibrücker nach (32.) Zwar verkürzten die Hausherren durch Simon Klemmer auf 3:4 aus Sicht der Rhinos. Und dennoch: Vor dem finalen Drittel hatte der EHCZ die Partie gedreht.

Der muntere Schlagabtausch setzte sich auch im Schluss-Abschnitt fort. Maxi Dörr schoss die Hornets auf Vorlage von Grillo 5:3 nach vorn (43.). Tanner Ferreira verkürzte zwei Minuten später weder auf 4:5. Als Claudio Schreyer in der 48. Minute das 6:4 für Hellmann auflegte, hatten die Zweibrücker den alten Abstand wieder hergestellt. Doch Philip Rießle brachte Hügelsheim acht Minuten vor dem Ende erneut in Schlagdistanz. Doch weitere Treffer fielen nicht – die Hornets hatten den Tabellenführer gestürzt.

Einen Tag später bezwangen die Zweibrücker in der heimischen Ice-Arena dann auch die Mad Dogs Mannheim mit 10:3. Der klare Erfolg hatte sich vor 520 Zuschauern zunächst nicht abgezeichnet. Der EHCZ ging zwar durch Marco Trenholm in Führung. Doch dann drehten die Gäste die Partie mit zwei Treffern binnen 100 Sekunden. Morrissey gelang noch vor der Drittelpause der Ausgleich. Und dann machten die Hornets kurzen Prozess. Alleine Justin Grillo trug sich vier Mal in die Torschützenliste ein. Daneben trafen Morrissey, Julian Reiss (2) und Jaroslv Adolf. Lukas Braun gestaltete das Ergebnis mit seinem Tor zum 10:3 zweistellig.