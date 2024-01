Eishockey Die Hornets fordern eine „Trainer-Legende“

Ralf Wolf war im jungen Teenager-Alter, als Sulak in der Saison 1994/95 seine erste Cheftrainer-Station beim damaligen Erstligisten EC Peiting antrat. Bei den Oberbayern stand der heute 67-Jährige in sechs Spielzeiten hinter der Bande. Es folgten Stationen beim EHC Memmingen, den Blue Devils Weiden, dem SC Mittelrhein und dem EV Füssen, ehe er erneut in Peiting anheuerte. Nach einem Intermezzo beim EV Regensburg trainierte Sulak ab der Saison 2013/14 die Wölfe Freiburg. Die führte er von der Oberliga in die DEL 2 und trainierte das Team dort noch weitere vier Jahre. Zur Saison 2019/20 führte ihn sein Weg dann schließlich zum EHC Neuwied. Nachdem er mit den „Bären“ 2023 die Meisterschaft in der Regionalliga West gefeiert hatte, verabschiedete sich Sulak eigentlich in die verdiente Eishockey-Rente und übergab das Zepter an Andreas Lupzig. Von dem trennte sich der EHC aber nur wenig später wieder – und Sulak sprang Ende Oktober vergangenen Jahres erneut in die Bresche.