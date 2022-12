Eischockey-Regionalliga : Der Stürmer mit der Sicherheitsgarantie

Zweibrückens Julian Reiss (rechts) weiß, wo das Tor steht. Aber auch das Verteidigen ist das Metier des 28-Jährigen. Das will er am Freitagabend im Auswärtsspiel der Hornets beim amtierenden Regionalliga-Meister Heilbronner EC wieder unter Beweis stellen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken An diesem Freitagabend tritt Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken auswärts beim amtierenden Meister Heilbronner EC an. Mit dabei: Julian Reiss. Der gelernte Verteidiger entwickelte sich für die Hornets in den vergangenen Partien immer mehr zum Torgaranten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Erst gepennt – aber dann hellwach! Julian Reiss muss ein wenig schmunzeln, wenn er an seinen Treffer zurückdenkt, der Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken am vergangenen Sonntag gegen Titelaspirant Stuttgart Rebels auf die Siegerstraße brachte. Reiss bemerkte beim Wechseln zunächst nicht, dass Mitspieler Maximilian Dörr in der Hälfte des Gegners über die Bande sprang – und er selbst nun aufs Eis sollte. Die Hornets spielten somit in Unterzahl – und die Rebels formierten sich schon im Drittel des EHCZ. Doch Glück im Unglück: Die Zweibrücker befreiten sich, Marco Trenholm eroberte den Puck im Laufduell mit einem Stuttgarter und ‚chippte‘ die Scheibe aus der Ecke über den Schläger eines Rebel-Verteidigers zum genau rechtzeitig eingetroffenen Reiss. Der täuschte an – drehte sich um den Stuttgarter Torwart und erzielte das wichtige 3:1. Das Duo Trenholm/Reiss war auch für den Schlusspunkt der Partie verantwortlich. Diesmal war es Reiss der servierte – und Trenholm traf zum 5:2-Endstand.

Die Zweibrücker gewannen damit auch den zweiten Vergleich der Saison mit Stuttgart. Die Schwaben haben abgesehen von den zwei Niederlagen gegen den EHCZ (2:6 und 2:5) alle ihre Spiele gewonnen.

Reiss‘ Treffer war aber nicht nur ein wenig kurios. Der Stürmer erzielte ihn auch gegen den Verein, für den er in der Saison 2019/20 noch aufgelaufen war. Nach der damaligen Spielzeit bei den Rebels legte Reiss eine Eishockey-Pause ein und absolvierte in Portugal seinen Master-Abschluss. Und seit knapp einem Jahr ist er nun Mitglied im Hornissen-Schwarm. „Natürlich hat ein Tor gegen die ehemaligen Kollegen seinen Reiz. Aber ich verstehe mich mit den Stuttgartern gut. Klar kann man sich dann hinterher ein paar Späße und Nickligkeiten anhören“, erzählt der 28-Jährige, der an diesem Freitag um 20 Uhr mit dem Tabellendritten Zweibrücken vor dem nächsten schweren Spiel steht. Dann treten die Hornets um 20 Uhr beim amtierenden Meister Heilbronner EC an.

Sein Tor gegen Ex-Verein Stuttgart sei zwar nicht schöner als andere gewesen – der Sieg aber immens wichtig, findet Reiss. „Die Rebels werden von vielen als das Maß aller Dinge in der Klasse bezeichnet. Dass wir sie zum zweiten Mal geschlagen haben, zeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen.“ Aber: Vor niemandem verstecken – doch trotzdem jeden ernst nehmen, fordert der Mannheimer, der ein Konstanz-Problem der Hornets ausgemacht hat. So verloren die Zweibrücker nach zuvor tollen Siegen Mitte November überraschend gegen den Vorletzten Mad Dogs Mannheim. „Ich glaube, dass wir da die letzten Spiele im Hinterkopf hatten und dachten, dass es leichter wird“, glaubt Reiss. Und ergänzt: „Passieren darf das natürlich nicht.“

Schon gar nicht im zweiten Aufeinandertreffen der Saison gegen Heilbronn. Die Eisbären sind zwar schwach in die Runde gestartet, feierten zuletzt aber einen klaren 3:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten ESC Hügelsheim – jenen Gegner, gegen den die Hornets ihre bisherigen beiden Saisonspiele verloren haben. Auch gegen den CfR Pforzheim ging Heilbronn im Anschluss als Sieger vom Eis (5:2). „Sie haben mit Marco Haas einen Mann, der in der DEL 2 gespielt hat – und der den Unterschied machen kann“, weiß Reiss, der betont, dass der 5:2-Erfolg seiner Hornets im ersten Duell mit den Eisbären keine so klare Angelegenheit war, wie es auf dem Papier den Anschein hat. „Wir haben ihnen erst spät den Zahn gezogen.“ Sechs Minuten vor dem Ende stand es noch 1:1. Reiss‘ Treffer zum 2:1 war der Dosenöffner. Danach zogen die Zweibrücker davon.

Was müssen die Hornets tun, um auch am Freitagabend als Sieger vom Eis zu gehen? „Es klingt wie eine Floskel: Aber wir müssen von Beginn an hochkonzentriert und konsequent sein“, fordert Reiss.

Insbesondere in der Defensive müssten die Hornets wieder so griffig auftreten wie gegen Stuttgart, ergänzt er. Für die Defensiv-Arbeit fühlt sich übrigens auch Reiss verantwortlich. Obwohl er bei den Zweibrückern als Stürmer aufläuft. Das war aber nicht immer so. Der 28-Jährige ist gelernter Verteidiger und spielte auch in seiner Zeit bei den Rebels in der Abwehr. Doch schon bei den RT Bad Nauheim (2009 - 2014), wo er in der Junioren und Nachwuchs-Bundesliga spielte, habe er zunehmend den Weg in Richtung des Gegners Tor gefunden. Auch bei den Mad Dogs Mannheim (2016 - 2019) lief er oft als Stürmer auf. „Inzwischen bin ich vorne „naturalisiert’“, flachst Reiss. Und ergänzt ernster: „Ich sehe mich heute als Stürmer, da vorne kann man kreativer sein. Aber ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich will trotzdem Tore verhindern. Ich bin ein Stürmer, der defensiv denkt.“

Der Stürmer mit Sicherheitsgarantie hat es in dieser Spielzeit auf vier Tore und sieben Vorlagen gebracht. „Die letzten Spiele liefen gut“, sagt Reiss, der in den vergangenen drei Partien an sieben Treffern beteiligt war.

Eishockey spielt Reiss, der als Wirtschaftsprüfer bei einer Unternehmensberatung arbeitet, seit er sechs Jahre alt ist. Sein Stiefvater war Physiotherapeut bei den Adlern Mannheim und nahm den kleinen Julian in die Eishalle mit. „Die Jugendtrainer haben mir irgendwann einen Schläger in die Hand gedrückt und seitdem komme ich nicht mehr von dem Sport los“, lacht Reiss, der mit den Jungadlern Mannheim 2009 deutscher Schülermeister wurde.

Beim EHC Zweibrücken schätzt er das familiäre Umfeld. „Die Mitspieler, der ‚Staff‘ und unser Koch Harald – alle kümmern sich, das ist stark.“