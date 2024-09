Deutsche Nachwuchs-Meisterschaft der Golfer Marie Martin zufrieden mit ihrem DM-Auftritt

Nach 74 Schlägen stand Platz 17 zu Buche. Der Cut war leicht geschafft. Nicht so jedoch für ihre EGW-Clubkameradin Luisa Schwinn. Obwohl auch sie sich am zweiten Tag deutlich steigerte, hieß es für sie anschließend die Koffer packen. Für Marie Martin ging es am Finaltag nochmal zwei Plätze nach vorn. „Die Tage waren echt anstrengend. Aber Ich habe meine letzte deutsche Meisterschaft bei der U18 sehr genossen und hatte eine tolle Zeit“, sagte sie anschließend.